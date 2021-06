Homem é executado a tiros dentro de bar na capital alagoana

Um homem de 60 anos foi assassinado a tiros na noite desta quarta (2) dentro de um bar localizado no Alto da Alegria, no Complexo Benedito Bentes, parte alta da capital. A vítima, identificada como Jorgeval Francisco da Silva, de 60 anos, era frequentador do estabelecimento. De acordo com informações repassadas por testemunhas, a vítima…

Déborah Moraes / Alagoas24Horas

Um homem de 60 anos foi assassinado a tiros na noite desta quarta (2) dentro de um bar localizado no Alto da Alegria, no Complexo Benedito Bentes, parte alta da capital. A vítima, identificada como Jorgeval Francisco da Silva, de 60 anos, era frequentador do estabelecimento.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, a vítima estava no local quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por uma pessoa desconhecida. O proprietário do estabelecimento chegou a acional o Samu, mas os socorristas apenas puderam constatar o óbito. O crime provocou pânico no local.

Perícia e IML foram acionados, este último removendo o corpo para a sua sede, onde será realizada a necropsia. A Polícia Militar não repassou nenhuma informação sobre a motivação do crime ou a identidade do executor. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios.