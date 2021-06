Homem é proibido pela Justiça de colocar som alto durante home office de vizinha

Um homem no Noroeste de São Paulo foi proibido pela Justiça de colocar som alto para que não atrapalhe o trabalho da vizinha, que está em home office por causa da pandemia. Além de precisar respeitar o horário das 22h às 7h para cumprir com o silêncio, ele deve também não fazer barulho das 12h10 às 20h22 entre segunda e sexta-feira. A decisão veio da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Birigui. O condenado pode recorrer.