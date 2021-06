Hospital de campanha e Copa América obrigam Gama a atuar em Ceilândia

Brasileiro

Série D: Hospital de campanha e Copa América obrigam Gama-DF a atuar em Ceilândia



Publicado em 09/06/2021

por Sérgio Porto

Gama, DF, 09 (AFI) – O Gama que está no Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro, depois de estrear vencendo o Jaraguá-GO por 3 a 1, faria sua estreia no Bezerrão no próximo sábado frente à Aparecidense-GO.

Mas o estádio Bezerrão está servindo para abrigar o hospital de campanha em função da pandemia de Covid-19. A partida então foi deslocada para o estádio Nacional Mané Garrincha.

Mais uma vez o Gama não poderá atuar naquela praça esportiva, pois a mesma está cedida para a realização da Copa América.

NOVO LOCAL



Com isso, a diretoria gamense optou por atuar no estádio Abadião, na cidade de Ceilândia. Inclusive o confronto de 26 de junho frente ao Nova Mutum/MT também já foi remanejado para o estádio Abadião.

O TIME

Enquanto isso, o técnico Ricardo Colbachini prepara seu elenco para o jogo do sábado frente a Aparecidense. O recém contratado Felipe Menezes intensifica os treinamentos para poder ficar à disposição do comandante gamense.

Gama x Aparecidense sábado a partir das 15:30 horas no estádio Abadião, na cidade de Ceilândia no Distrito Federal, terá arbitragem de Irinaldo Jorge dos Santos Silva, da Bahia. Os seus assistentes serão Kleber Alves e David Santana. O quarto árbitro será Leandro Almeida Oliveira, todos do Distrito Federal.