Íbis acerta pela primeira vez em sua história um patrocínio master

Pernambucano

“Pior time do mundo” acerta com maior patrocinador da história do clube



O íbis acertou um acordo com a “Betsson” em busca do acesso para a Série A1 do Campeonato Pernambucano

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 7 (AFI) – Em busca de uma vaga na Série A1 do Pernambucano há 21 anos, “O pior time do mundo” conseguiu o maior patrocínio de sua história. Betsson, empresa do ramo de jogos e apostas online, é o novo patrocínio do Íbis.



O presidente Ozir Júnior se revelou surpreso por ter conseguido o vínculo de um ano com o patrocinador.

“Eu fiquei surpreso com esse acordo. É uma empresa que vai nos ajudar muito na temporada e dará um ânimo para buscar o acesso. É um investimento que a gente nunca teve”, disse.

íbis acerta com patrocinador master – Foto: Divulgação

NÃO REVELOU OS VALORES



Por questões contratuais, o presidente não pode revelar o valor que o clube irá receber, mas afirmou que o investimento será suficiente para custear a participação do clube durante toda a Série A2 do Pernambucano.

REFORÇOS



Ozir já adiantou que fará contratações.

“A gente vai qualificar, sim. Temos alguns nomes que vamos buscar e certamente isso fará com que nosso time chegue forte”, declarou

INVESTIMENTO NA BASE



Além de investir na formação do elenco, a ideia do clube é fortalecer as divisões de base do Íbis, para que o clube passe a revelar e, consequentemente, lucrar com a saída de atletas para outras equipes.

“Vamos ter condições de fazer uma categoria de base. Vamos investir nisso, até para que a gente possa criar nossos jogadores. O acordo é até o final do ano, mas quem sabe a gente não consegue renovar”, explicou.