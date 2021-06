Igreja Nova e mais 34 municípios de AL são investigados pela CPI da Covid-19

A CPI investiga ações realizadas durante a gestão de Géo Cruz, em 2020

Pelo menos 35 municípios alagoanos são alvos de investigações do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e do Ministério Público de Contas do Estado, de acordo com documentos encaminhados por esses órgãos à CPI da Covid-19, que acontece no Senado Federal, e que investiga como o Governo Federal, governadores e prefeitos utilizaram os recursos destinados ao combate à pandemia.

Tanto o Tribunal de Contas do Estado quanto o Ministério Público de Contas enviaram os relatórios das investigações para a CPI a pedido do senador Ciro Nogueira (PP-PI), que foi quem propôs a inclusão de prefeitos e governadores no âmbito das investigações da comissão.

Os documentos revelaram que o município de Ibateguara já vinha sendo investigado por ações realizadas durante o ano de 2020 com recursos da Covid-19, na gestão do ex-prefeito Géo Cruz, atual secretário de Administração Geral.

Além de Ibateguara, estão sendo investigados os seguintes municípios:

Campo Grande;

Arapiraca;

Taquarana;

Olho d´Água Grande;

São Miguel dos Milagres;

São Brás;

Porto Real do Colégio;

Passo de Camaragibe;

Novo Lino;

Limoeiro de Anadia;

Lagoa da Canoa;

Jacuípe;

São Sebastião;

Maragogi;

Porto Calvo;

Porto de Pedras;

Matriz de Camaragibe;

Jundiá;

Feira Grande;

Coité do Nóia;

Campestre;

Barra de São Miguel;

Igreja Nova.

O documento revela ainda que os municípios de Branquinha, Piranhas, Água Branca, Inhapi, Poço das Trincheiras, Senador Rui Palmeira, Canapi, Capela, Santana do Mundaú e Carneiros estão sendo investigados por falta de informações no Portal da Transparência. Particularmente, nos itens referentes aos gastos, contratações e receitas relacionados ao combate do Coronavírus em âmbito local.

Fonte: Todo Segundo