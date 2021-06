Império: Amanda deixa Danielle furiosa ao falar sobre apetite sexual de José Pedro

Na próxima terça-feira (8), o circo vai pegar fogo na novela Império. Danielle (Maria Ribeiro) e Amanda (Adriana Birolli) terão grande discussão após comentários ousados sobre o apetite sexual de José Pedro (Caio Blat).

A confusão tem início quando Amanda, sobrinha de Maria Martha (Lilia Cabral) puxa assunto com Danielle, a atual esposa do filho do Comendador. “Ouvi dizer que era a garota do tempo na televisão. Não lembro de ter te visto nunca”, provoca. Danielle tenta não dar bola, mas a ex-namorada de José Pedro não perdoa.

“O Zé Pedro não me dava folga”, alfineta se referindo ao tempo em que namorou com o herdeiro. Depois de morder, Amanda assopra: “você me deixou na cara do gol, eu entrei com bola e tudo… Brincadeira, só estava tentando puxar assunto. Sendo diplomática”.

Nos próximos capítulos, a sobrinha de Maria Martha ainda se envolverá com Leonardo (Klebber Toledo).