Império: Beatriz fica entre a vida e a morte após defender o marido

Em “Império“, Beatriz (Suzy Rêgo) já provou que ama Cláudio (José Mayer) incondicionalmente e que vai defendê-lo do preconceito por sua sexualidade a qualquer custo. Em cena prevista para ir ao ar na próxima terça-feira (15), a esposa do cerimonialista vai bater o carro e ficar em coma, correndo risco de vida.

Tudo vai começar quando ela for hostilizada por um bando de mulheres em uma ida ao supermercado. Beatriz escutará risadas e fofocas por seu marido ser bissexual. Ela vai acabar discutindo com essas mulheres, que a considerarão um péssimo exemplo para a sociedade.

“Vocês devem ser muito mal-amadas, recalcadas. Olha aqui, vão cuidar da vida de vocês! Se estão preocupadas com a minha vida é porque não são felizes nas suas. Vocês são mulherzinhas de marido, fúteis, ridículas, vazias, hipócritas e feias para caramba”, dirá Beatriz, em resposta aos comentários.

Ela sairá do local super abalada e ficará com as palavras da mulheres ecoando em seus pensamentos. Em determinado momento, a visão dela ficará turva e ela acabará batendo em um cruzamento, o que irá provocar um capotamento. O acidente deixará Beatriz entre a vida e a morte.