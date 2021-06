Império: Cora gritará loucamente de prazer por José Alfredo; entenda

Nos próximos capítulos da trama, José Alfredo ficará furioso com a armação de Cora e por bem pouco não vai matá-la esganada. A situação, que deveria causar medo, deixará a vilã empolgada.

Depois da confusão, a tia de Cristina terá um sonho erótico com o comendador, que ele invade seu quarto, se debruça sobre seu corpo e aperta seu pescoço. Excitada, ela começa a se debater na cama e acorda Cristina e Vicente (Rafael Cardoso). “Não, não, não! Para! Não!”, gritará bem alto.

Ao perceber que a porta do quarto de Cora está trancada, Vicente e Cristina ficarão preocupados. O cozinheiro tomará a atitude de arrombar a porta para socorrer a megera. Ao entrarem no cômodo, o casal vai encontrar Cora deitada na cama com os olhos arregalados.