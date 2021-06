‘Império’: Enrico enlouquece e parte para cima de Cláudio em hospital

Em “Império“, Enrico (Joaquim Lopes) não consegue aceitar a bissexualidade do pai e a relação dos dois se tornou bastante conflituosa. A situação ficará ainda pior quando o chef de cozinha descobrir que a mãe, Beatriz (Suzy Rêgo), sofreu um grave acidente de trânsito.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta terça-feira (15), após Beatriz bater o carro e ficar desacordada, um desconhecido achará o celular dela e entrará em contato com Enrico. Antonio (Lucci Ferreira) vai atender a ligação e contar a situação ao chefe.

Na mesma da hora, Enrico ficará desesperado e sairá correndo para o local do acidente. Cláudio (José Mayer), que também foi informado do ocorrido, irá até o local. O cerimonialista é quem vai acompanhar Beatriz na ambulância.

No hospital, Enrico irá perguntar sobre o estado de saúde da mãe. “O paramédico disse que ela vai ter que fazer vários exames, mas que teve sorte. Apesar da gravidade da colisão, ela está aparentemente ilesa”, explicará Cláudio.

Depois, Enrico tocará no assunto do seu casamento e questionará se tem necessidade de cancelar a cerimônia. “Que se dane o seu casamento! Eu só quero a minha mulher de volta ao meu lado sã e salva”, rebaterá Cláudio, sem paciência para o egoísmo do filho.