Império: José Alfredo assistirá traição de Maria Marta ao vivo e a cores

Maria Marta (Lilia Cabral) decidiu se permitir viver um caso extraconjugal com Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) em “Império“. A madame, que sofreu ao conhecer a amante do marido, ficará cada vez mais próxima do suposto filho de Sebastião (Reginaldo Faria). Eles vão se ver com frequência e sair para vários jantares. Nos próximos capítulos, José Alfredo (Alexandre Nero) assistirá a traição da esposa ao vivo e a cores.