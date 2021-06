Império: José Alfredo descobre que Marta anda ‘pulando a cerca’ e decide investigar tudo

Como já diz o ditado popular: tudo que vai, volta. Nos próximos capítulos de “Império“, José Alfredo (Alexandre Nero) irá descobrir que Maria Marta (Lilia Cabral), assim como ele, também tem um caso fora do casamento. A novidade deixará o comendador de “orelha em pé”.

A própria imperatriz da rede de joias contará ao marido sobre o novo relacionamento. Ela chegará em casa feliz da vida após jantar com Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) no restaurante do genro.