Império: José Alfredo e Maria Isis terão uma super briga com detalhes sobre traição

O casal terá que enfrentar vários obstáculos, pois Magnólia (Zezé Polessa) decidirá se vingar da filha após ela negar dar dinheiro do comendador para ela e o marido.

Para separar o casal, a mãe de Isis inventará que a filha chegou a ficar grávida e que o pai do bebê era João Lucas (Daniel Rocha). O comendador e Isis acabarão tendo uma super briga, cheia de acusações e traição e Isis acabará explodindo: “Esse tempo todo fingi que te amava, mas não era verdade, eu te traí com vários homens, até com Batista, o porteiro”, gritará.