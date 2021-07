Império: José Alfredo engole exame de DNA, mas antes lê resultado escondido

A ameaça se torna realidade e ele comerá pedaços do documento. Ele explica atitude para Cristina: “Se aquele exame mostrasse que eu sou seu pai biológico, pra mim isso seria a prova de que eu traí Evaldo quando desrespeitei a casa do meu irmão e me envolvi com a mulher dele diante do seu próprio nariz”, diz. Mesmo sem querer saber se Cristina é ou não sua filha legítima, ele decide adotá-la.

No entanto, capítulos depois, José Alfredo revela para Cristina que leu o resultado do teste antes de engolir os pedaços, mas segue sem contar se é pai ou não dela.

Em uma sequência que vai ao ar mais a frente, Zé Alfredo chama Cristina para uma conversa que o público não vai ouvir. A sequência mostra Zé falando fora de áudio com Cristina, que escuta com a maior atenção e com emoção crescente. Até que ela levanta, se afasta, leva as mãos ao rosto e, quando as retira, vê-se que ela caiu no maior choro. José Alfredo levanta, se coloca diante dela e abre os braços. Ela se joga dentro deles, os dois ficam abraçados e a câmera mostra José Alfredo devastado pela emoção, chorando muito.