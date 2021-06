Império: Maria Marta se rebaixa e tenta fazer acordo amoroso com Isis

Em “Império“, Maria Marta (Lilia Cabral) não consegue engolir o fato do marido ter uma amante que tem idade de ser filha deles. Nos próximos capítulos, a empresária vai descobrir do interesse do filho, João Lucas (Daniel Rocha), por Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) e tentará usar isso para seu benefício.

Em cena prevista para ir ao ar nesta quinta-feira (3), Maria Marta decidirá ir até a casa de Isis fazer um acordo com a jovem.

Isis estará almoçando com os pais no momento em que a ricaça chegar em sua residência. “Frango de padaria com farofa, salada de batata com maionese. Que refeição deliciosamente singela, perfeita para um domingão. Eu considero-me convidada”, dirá Maria Marta.

Mesmo percebendo que Isis não aprova a ideia, Maria Marta sentará a mesa para almoçar. A empresária deixará claro que o seu filho caçula se apaixonou pela amante do marido.

“Eu não consigo dormir em paz em imaginar que meu marido e meu filho são apaixonados pela mesma moça”, acrescentará Marta.

Maria Marta tentará convencer Isis a ficar com o filho e deixará o marido dela livre. “Pensa daqui a alguns anos, ouça a voz da experiência. Daqui mil anos, ele estaria em uma cadeira de rodas e com nada funcionando. E você no auge dos seus 30 e poucos anos? O João Lucas, não, vocês têm idades parecidas”, argumentará a madame.