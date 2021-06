Incêndio de grandes proporções atinge galpão na Levada; veja imagens

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão que estocava pneus, óleo e sucatas, localizado na Avenida Senador Rui Palmeira, no bairro Levada, na Zona Sul de Maceió. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 17 militares foram empregados no combate ao incêndio que está concentrado no interior do galpão. Os militares estão utilizando…

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão que estocava pneus, óleo e sucatas, localizado na Avenida Senador Rui Palmeira, no bairro Levada, na Zona Sul de Maceió.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 17 militares foram empregados no combate ao incêndio que está concentrado no interior do galpão. Os militares estão utilizando uma Auto Escada para debelar as chamas com o uso de água.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Somente após o trabalho de perícia será possível determinar as causas do sinistro.