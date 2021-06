Infarto mata ex-zagueiro multicampeão pelo Sport-PE e Cruzeiro-MG

Brasileiro

Aracaju, SE, 01 (AFI) – O mês de junho começa com uma triste notícia para o futebol brasileiro. Morreu na madrugada desta terça-feira, em Sergipe, o ex-zagueiro Ailton, que marcou época nos anos 1980/90 com as camisas de Sport-PE e Cruzeiro-MG, onde conquistou vários títulos.

Ailton, nove vezes campeão estadual

Nascido em Laranjeiras, no interior sergipano, em 29 de maio de 1956, Ailton tinha acabado de completar 65 anos e foi vitimado com um infarto.

CAMPEÃO SERGIPANO COM 19 ANOS NO ITABAIANA

Batizado José Ailton de Oliveira Junior, o ex-zagueiro foi revelado pelo Itabaiana onde foi tricampeão sergipano em 1978, 1979 e 1980, sendo o principal jogador da equipe e chamando a atenção do Sport.

ÍDOLO, CAMPEÃO E CAPITÃO NO SPORT

Com a camisa do Sport, Ailton continuou a conquistar títulos e foi cinco vezes campeão pernambucano: 1981, 1982, 1988, 1991 e 1992, além de ter conquistado o Campeonato Brasileiro da Série B em 1990. Pelo Sport, encerrou a carreira em 1992.

SUCESSO TAMBÉM NO CRUZEIRO

O ápice da carreira de Ailton foi no Cruzeiro, onde ainda hoje é lembrado pelos torcedores pelo futebol aguerrido que lhe deu o apelido de “xerife”. Em Minas Gerais foi campeão estadual em 1984.

Ao encerrar a carreira, Ailton voltou para Sergipe, onde tinha uma vida tranquila e confortável e constantemente era homenageado em eventos.