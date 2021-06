Influenciadores Pedro e Nato ensinam a preparar o melhor bolo de aipim; assista

O São João está cada vez mais próximo e o iBahia preparou uma novidade super especial para você. Convidamos influenciadores digitais baianos do ramo da gastronomia para ensinarem receitas que não podem faltar na sua festa junina em casa.

Hoje, você vai aprender a fazer o melhor bolo de aipim da história com o Pedro e Nato, casal que ensina a fazer receitas gostosas com pouco dinheiro, mas muito bom humor.

Os baianos criaram o Instagram (@pedroenato) em janeiro de 2020 e desde então muita coisa já mudou. Agora com uma comunidade de 13 mil seguidores e canal no YouTube, eles já desenvolveram produtos para a venda como o Alfajor Penato, biscoitos amanteigados recheados com doce de leite e cobertos com chocolate.

Se você ainda não segue a dupla, com certeza vai mudar de ideia depois de reproduzir a receita do bolo de aipim, que leva apenas seis ingredientes e não precisa de batedeira e nem de liquidificador. Confira:

Bolo

– 2 ovos

– ½ xícara de leite de coco

– ½ xícara de coco ralado

– 1 xícara de açúcar

– 2 colheres de sopa de manteiga

– 500 g de aipim



Calda (opcional)

– ½ xícara de água

– ½ xícara de açúcar

Modo de preparo:

Calda:

Coloque a água para ferver. Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar para derreter. Quando o açúcar derreter, despeje a água quente na panela com cuidado e misture. Quando a calda ficar mais espessa, derrame-a na forma do bolo e reserve. Uma dica é espalhar bem a calda na forma, para que o bolo não grude depois.

Bolo: