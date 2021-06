Inove no petisco: aprenda a fazer croquete de carne de panela

Que tal preparar um petisco diferente? Você pode aprender a fazer croquete de carne de panela na cozinha. A receita do programa ‘Nhac’ fica pronta em uma hora e rende até 30 porções. Confira o passo a passo: Foto: Reprodução Ingredientes – Para a carne de panela

1 quilo de músculo bovino

1 unidade de cebola em cubos pequenos

2 dentes de alho ralado

1/2 unidade de cenoura em cubos pequenos

10 gramas de extrato de tomate

1 unidade de folha de louro

20 gramas de manteiga

10 ml de azeite

1 ramo de tomilho

Pimenta-do-reino preta moída a gosto

Sal refinado a gosto

1 unidade de limão taiti

1/2 unidade de pimenta dedo de moça

Ingredientes – Para o croquete

300 gramas de farinha de trigo

Sal refinado a gosto

Pimenta-do-reino preta moída a gosto

Molho de pimenta a gosto

1 unidade de limão taiti

50 gramas de manteiga

300 ml de leite integral

Salsinha a gosto

Cebolinha verde a gosto

Ingredientes – Para empanar

300 ml de leite integral

Sal a gosto

Pimenta-do-reino preta moída a gosto

300 gramas de farinha de pão

½ unidade de raspas de limão taiti

3 unidades de clara de ovo

1 litro de óleo para fritar

Flor de sal a gosto

Modo de Preparo – Para a carne de panela

1. Corte o músculo em cubos grandes e tempere com sal, pimenta-do-reino, tomilho, louro e um fio de azeite.

2. Em uma panela de pressão bem quente comece a selar a carne aos poucos com azeite e reserve.

3. Na mesma panela de pressão da carne, refogue a cebola e a cenoura picadas, o alho ralado e a pimenta dedo-de-moça.

4. Refogue bem, adicione a manteiga e o extrato de tomate. Continue mexendo e volte com toda

a carne para a panela.

5. Cubra de água e cozinhe na pressão por cerca de meia hora. Passado esse tempo, apague o fogo e espere sair toda a pressão da panela antes de abri-la.

Modo de Preparo – Para o croquete

1. Com a ajuda de um fouet, mexa bem toda a carne para deixá-la o mais desfiada possível.

2. Ajuste os temperos com sal, pimenta-do-reino, o molho de pimenta e suco e raspas de limão.

3. Adicione a manteiga e o leite e deixe ferver. Coloque as ervas picadas, salsinha e cebolinha.

4. Adicione de uma só vez a farinha de trigo peneirada e continue mexendo com uma espátula até soltar do fundo da panela (aproximadamente 1 minuto).

5. Vire toda a massa em uma assadeira untada com um pouco de azeite e espere esfriar para enrolar os croquetes. Caso necessário, cubra com plástico filme e leve à geladeira.

Modo de Preparo – Para empanar