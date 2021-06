Instituto Via de Acesso divulga vagas de estágio pelo país

Instituto Via de Acesso anuncia oportunidades de estágio para diferentes áreas em todo o país. São mais de 24 vagas abertas e, para se candidatar, os interessados devem ter conhecimentos em Excel. Acompanhe, a seguir, todas as informações sobre as chances e como se inscrever!

Instituto Via de Acesso anuncia vagas de estágio

O Instituto Via de Acesso divulgou mais de 24 oportunidades de estágio em diferentes funções em todo Brasil. Dentre as vagas, estão as seguintes áreas:

Administração, Comex, Relações Internacionais – MSC;

TI (todas as Modalidades) – KUKA;

Museologia, Ciências Biológicas, Pedagogia – MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL;

Arquitetura ou Engenharia Civil- GRUPO ACCOR INVEST;

Estágio em – Hospital Santa Catarina;

Eng. Mecânica / Eng. de Produção – Zaraplast;

Adm. de Empresas , Adm em RH – Lexmark;

Engenharia Mecânica/Mecatrônica/Elétrica/Produção/Administração e Economia – GDSOLAR;

Adm, Comex, Rel. Intern., G.Portuária, G.Empresarial, G. Processos, Logística – MSC (SANTOS);

Técnico Química – SURTEC;

Psicologia, Gestão de RH ou Adm. Empresas, – Zaraplast;

Relações Públicas ou Jornalismo – JeffreyGroup Brasil;

Técnico Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecatrônica – Solaris (Uberlândia);

Publicidade, Propaganda, Marketing, Jornalismo – Hospital Santa Catarina;

Administração, Eng. Produção, Economia, MKT – Grupo Edenred (TICKET);

Administração, Publicidade e Propaganda, Marketing – Kantar Millward;

Direito – SPTURISMO;

Administração, Gestão Financeira, Ciências Contábeis – ALD Automotive;

Téc em Segurança do Trabalho – ZARAPLAST;

Técnico em Química / Qualidade – Controle da Qualidade;

Jornalismo e Relações Públicas – KANTAR IBOPE MEDIA;

Técnico em Análises Clinicas, Equipamentos Biomédicos, Quimica, Eletrônica, Mecatrônica,

Automação – DASA;

Relações Públicas ou Jornalismo – JeffreyGroup Brasil.

A empresa oferece aos colaboradores, além da bolsa remunerada, benefícios como vale transporte, restaurante na empresa, seguro saúde, convênio odontológico, convênio farmácia, estacionamento e participação de lucro.

Como se inscrever

Os interessados em se inscrever a uma das vagas de estágio abertas, devem acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações referentes à oportunidade desejada e, clicar em candidate-se.

