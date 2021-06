Inter de Limeira visita o Cianorte-PR para se reabilitar na Série D

Brasileiro

Cianorte-PR x Inter de Limeira – Leão vai apagar a imagem deixada na estreia?



O time paulista estreou com derrota para o Madureira por 3 a 0 em pleno Limeirão

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Cianorte, PR, 12 (AFI) – Após a péssima estreia na semana passada, a Inter de Limeira voltará a campo neste domingo para enfrentar o Cianorte-PR, às 16 horas, no estádio Albino Turbay, em Cianorte, pela segunda rodada do Grupo A7 do Campeonato Brasileiro da Série D. O PLACAR FI acompanhará TUDO em TEMPO REAL.

Evidente que o time paulista reformulou seu elenco para o segundo semestre. Mas a derrota para o Madureira por 3 a 0, em pleno Limeirão, acendeu o sinal de alerta nos paulistas. A Inter de Limeira foi dominada dentro da própria, ficou sem pontuar e pra piorar ainda caiu para a última posição da chave.

Inter precisa apagar a imagem deixada na estreia

Já o Cianorte estreou com um bom empate diante da tradicional Portuguesa, por 2 a 2, na capital paulista. O resultado foi comemorado pelo time paranaense, que agora quer os três pontos em sua casa para figurar nas primeiras posições.

E OS TIMES?

Na última semana, o Cianorte visitou o Santos pela Copa do Brasil e perdeu por 1 a 0. O confronto foi utilizado pelo técnico João Burse para testar alguns jogadores, inclusive visando a sequência da temporada. Os paranaenses não tem nenhum desfalque por lesão e nem por cartão para a partida.

Já a Inter de Limeira poderá ter até duas novidades. Isso porque o técnico Coelho terá à disposição o volante Júlio Rusch e o zagueiro Ruan Marvyn, recém-contratados e que foram regularizados junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).