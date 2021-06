Inter de Limeira x Madureira – Ambos com reforços, estreiam no domingo

Brasileiro

Inter de Limeira x Madureira – Embalados do Estaduais se enfrentan do domingo



Paulistas chegaram até as quartas de final e cariocas até semi da Taça Rio. Ambos os times reforçaram muito os elencos

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Limeira, SP, 4 (AFI) – Com ambos os times bastante reforçados para a competição, e vindo embalados, de certa forma, dos Estaduais, Inter de Limeira e Madureira se enfrentarão neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo acontece às, 17h, no estádio Limeirão.

Ambas as equipes fizeram campanhas dignas em seus respectivos campeonatos. O Tricolor Suburbano ficou em oitavo lugar e caiu na semifinal da Taça Rio para o Vasco. Enquanto o Leão da Paulista caiu nas quartas de final para o Corinthians.

Coelho conversa com Renan Fonseca, um dos líderes do grupo – Foto: Rogério Rueda / Inter de Limeira

REFORÇOS NA INTER

A equipe trouxe diversos reforços para a competição, o treinador Dyego Coelho poderá contar com alguma alternativas ao longo do campeonato. Nesta quinta-feira o clube anunciou o lateral-esquerdo Igor Tavares e o volante Igor Madurocomo novos reforços e promoveu o zagueiro Diogo Rollo e o atacante Guilherme Fernandes.

A Inter também contará com Maduro. O volante, de 20 anos, que pertence à Ponte Preta e chega por empréstimo até o fim da Série D. Revelado na equipe de Campinas, ele já passou pelas categorias de base do Atlético-MG e foi convocado para a seleção brasileira Sub-15.

OS REMANESCENTES



Além das chegadas, a Inter também manteve alguns nomes da equipe que disputou o Brasileirão. São Eles: os goleiros Rafael Pin, Allan Camillato e Henry Braghin. O lateral-direito Elacio, o lateral-esquedo Daniel Vançan e os zagueiros Balardin e Léo Silva, com contratos mais longos, também seguem defendendo a equipe. Em maio, o clube já havia anunciado a renovação do zagueiro Renan Fonseca. O meia Jardisson e o volante Pedro do Rio também renovaram.

TROUXE AJUDA PARA TODOS OS SETORES



Com o objetivo de garantir o acesso e retornar a Série C, a diretoria do clube trouxe alguns reforços para a disputa do Brasileirão. Os zagueiro Thiago Medeiros e Mário Pierre, o volante Lucas Zen, os meios-campistas Rafinha e Leandro Sardinha e os atacantes Romário e Jonatham Pimpão.