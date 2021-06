Inter de Milão anuncia Simone Inzaghi como seu novo treinador

Italiano

Inter de Milão anuncia treinador ex-Lazio para a próxima temporada



Na Lazio, Inzaghi conquistou a Copa da Itália de 2019 e as Supercopas da Itália de 2017 e 2019

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Após o anúncio de que Antonio Conte não seguiria mais no comando do clube, a Inter de Milão, campeã do Campeonato Italiano, foi ao mercado e anunciou na manhã desta quinta-feira (03) a contratação do treinador Simone Inzaghi, de 45 anos, ex-Lazio, que fechou um contrato de dois anos com a Inter.

NOVO COMANDANTE

Foto: Divulgação

Simone é conhecido no futebol italiano. Além de ter jogado por muitos anos pela Lazio, onde fez um gol histórico em 2000, o treinador é irmão do ex-atacante do Milan Inzaghi e do também técnico Filippo Inzaghi. Depois de sua carreira como jogador, passou a atuar na beira dos gramados.

Sua estreia como treinador foi em 2016, quando foi promovido à equipe principal da própria Lazio, onde fez história ao conquistar a Copa da Itália de 2019 , as Supercopas da Itália de 2017 e 2019 e a quarta colocação na tabela do Italiano em 2020, o que promoveu o retorno da equipe à Liga dos Campeões após anos de ausência.

PREPARAÇÃO

A Inter não anunciou grandes mudanças em seu elenco para a próxima temporada. Campeão do Italiano nesta temporada, o time de Milão disputará Liga dos Campeões, Supercopa da Itália, Campeonato Italiano e Copa da Itália na volta ao futebol europeu.