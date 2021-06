Irmã de Gil relata episódio de racismo em loja; entenda

A irmã de Gil do Vigor utilizou o instagram nesta quarta-feira (9) para relatar um episódio de racismo que sofreu. Janielly Nogueira contou que foi a um shopping em São Paulo para comprar uma bolsa e, ao entrar no estalebelecimento, a vendedora conversou apenas com a assessora da mãe e ignorou a jovem.

“Passei por um constrangimento tão grande. Passei por uma loja para comprar uma bolsa, uma loja meio cara. Estávamos eu e a assessora [de imprensa] da minha mãe, que por sinal é galega, branquinha”, disse ontem no InstaStory. “E a vendedora não falou comigo, não deu atenção. Pediu um cadastro só para a assessora da minha mãe, por ser branca e eu, preta. Fico impressionada como as pessoas ainda têm essa visão, de cores. Está doendo”, começou.

A pernambucana seguiu dando detalhes do episódio. Querida, eu amo a minha cor. Eu queria ser mais pretinha, mas Jesus me fez assim. Mas eu amo a minha cor, sou muito orgulhosa de tudo o que eu vivo. E, assim, não consigo entender como as pessoas no século XXI conseguem ainda ter esse tipo de pensamento, sabe, de humilhar, de [se] desfazer das pessoas na cara de pau, porque ela nem disfarçou”, relatou.