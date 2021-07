Islamismo: 3 filmes que abordam a religião mulçumana

Há três grandes religiões monoteístas amplamente conhecidas em todo o mundo: o Cristianismo, o Judaísmo e o Islamismo. Apesar de sua dimensão e de ser uma das religiões que mais cresce no mundo, a religião mulçumana, o Islamismo, sofre com estereótipos devido aos conflitos do Oriente Médio.

É comum que pessoas ocidentais relacionem a religião com terrorismo, por exemplo, e com diversas questões políticas que envolvem guerras civis. No entanto, o islã, cujo livro sagrado é o Alcorão, preconiza o amor e o respeito ao próximo.

Entender melhor o islã abre uma janela para compreender a cultura religiosa e a organização social de muitos países do Oriente Médio e ajuda a desmistificar conhecimentos preconceituosos do senso comum. Por isso, selecionamos três filmes que abordam a religião mulçumana para ampliar o seu repertório sociocultural.

Três filmes que abordam o Islamismo

Muhammad: The Messenger of God

Em primeiro lugar, apresentamos um filme com roteiro e direção do iraniano Majid Majidi. O longa Maomé: o mensageiro de Deus (na tradução livre para o português) põe em cena a trajetória do profeta Maomé, um importante líder religioso do islã.

Desse modo, o enredo se ambienta na Meca do século VI e explora diversos aspectos da religião e da cultura do povo mulçumano. Com esse filme, o diretor afirmou buscar passar “uma imagem mais justa do islã”.

Yasmin – Uma Mulher, Duas Vidas

Já o filme Yasmin – Uma Mulher, Duas Vidas se ambienta na Inglaterra, onde vive a iraniana Yasmin. A obra aborda a vida de uma mulher que vive uma dupla jornada, entre o mundo ocidental e os costumes mulçumanos.

Na presença da sua família, Yasmin usa véu e, em respeito aos pais conservadores, vive um casamento de fachada com a união não consumada com seu primo Faysal. No entanto, fora da presença dos pais, Yamin tem o comportamento de uma mulher ocidental. Após sofrer uma reviravolta com os atentados de 11 de Setembro, ela passa a questionar sua fé e suas relações.

Des Hommes et des Dieux

Por fim, apresentamos um filme ambientado nos anos 90 e que conta a história de um grupo de frades católicos que viviam nas montanhas argelinas. Os religiosos franceses viviam no Oriente Médio em plena comunhão com os irmãos mulçumanos, mas a situação muda e se complica com a violência e o terror.

Diante da escolha entre partir ou ficar, os frades decidem permanecer no local mesmo sob a ameaça de terroristas fundamentalistas.

