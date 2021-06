Ituano busca vitória contra o São José, neste sábado, com novo técnico

Brasileiro

Série C: Com novo técnico, Ituano vai em busca da primeira vitória contra o São José



Mazola Júnior assumiu a equipe após derrota por 4 a 1 para o Novorizontino; Equipe não tem desfalques

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Itu, SP, 11 (AFI) – Após perder os dois primeiros jogos, o Ituano busca a primeira vitória no Brasileirão Série C contra o São José-RS. A partida acontece neste sábado, às 15h, no estádio Estádio Passo D’areia São José. O confronto é válido pela terceira rodada.

As equipes estão no Grupo B da competição e vivem situações parecidas. O Ituano é o lanterna e ainda não conquistou nenhum ponto, enquanto o São José perdeu na estreia e empatou na última rodada, somando apenas um ponto e ocupando a sexta colocação.

Mazola Júnior estreia contra o São José-RS – Foto: Flávio Torres

NOVO COMANDANTE

Para o confronto, o time já terá um novo treinador no banco de reservas. Trata-se de Mazola Júnior, que assumiu nesta quarta-feira e retornou ao clube após mais de uma década. Entre 2009 e 2010, Mazola treinou a equipe em 43 ocasiões. O técnico disse que conhece boa parte dos jogadores.

“Conheço vários atletas deste elenco. Alguns de trabalhar no mesmo clube e outros de trabalhar como adversário. A impressão e informações que tenho são de um grupo que trabalha bastante. Agora, estas transformações que aconteceram no elenco não foram só aqui no Ituano. Nesta Série C só o Novorizontino não mudou. Isto é normal que aconteça. Temos certeza que pelos profissionais que estão aqui, e até mesmo pelo Vinicius, o Ituano contratou dentro do possível, mas contratou jogadores que podem dar resultados positivos”, disse Mazola.

FALTA ENTROSAMENTO

Mesmo estreando com gol na partida passada na derrota por 4 a 1 diante do Novorizontino , o atacante Tiago Marques comentou que o time ainda tem muito o que evoluir.

“Temos que treinar, entrosar o elenco. Tem muitos jogadores novos e com os treinamentos nós vamos procurar adaptar o mais rápido ao estilo de jogo que o Mazola está nos pedindo. Espero que nos próximos jogos possamos sair com vitória”, disse.

SEM DESFALQUES

Para a partida, Mazola deve contar com todos os jogadores à disposição. Não há ninguém suspenso ou machucado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A equipe que vai a campo deve ser: Pegorari; Léo Duarte, Léo Santos, Matheus Mancini e Mário Sérgio; Jimenez, Igor Henrique e Branquinho; Kaio, Tiago Marques e Fernandinho.