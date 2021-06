Ituano x Novorizontino – Clima de revanche pelo Troféu do Interior?

Brasileiro

No Paulistão, o Tigre levou a melhor e derrotou o Galo por sonoros 4 a 0

Ituano, SP, 04 (AFI) – Ituano e Novorizontino se enfrentam em clima de revanche neste sábado, às 11h, no estádio Novelli Júnior, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Tigre foi responsável por eliminar o Galo no Troféu do Interior com uma goleada por 4 a 0. Ambos caíram no mesmo grupo na primeira fase.

Um dos favoritos ao acesso, muito pela campanha realizada no Paulistão, sob o comando de Léo Condé, o Novorizontino estreou vencendo o Figueirense por 1 a 0, no Jorge Ismael de Biasi.

O Ituano, por outro lado, entra como um azarão. Na estreia, perdeu para o Criciúma, por 1 a 0, o que fez com que ligasse um sinal de alerta logo de cara para o time de Vinícius Bergantim.

COMO VEM O TIGRE?

O técnico Léo Condé terá força máxima para escalar o Novorizontino neste sábado. A novidade é a liberação do lateral Lucas Mendes. No entanto, o atleta ficará como opção no banco de reservas. A expectativa é que o treinador escale a mesma equipe que bateu o Figueirense na rodada passada.

Ituano e Novorizontino se enfrentam neste sábado

“A expectativa é de um jogo difícil. Vamos enfrentar um adversário que não estreou bem na competição, mas que tem qualidades, além de um treinador que está na casa há bastante tempo. Esperamos um duelo bem diferente daquele que foi na semifinal do Troféu do Interior. Sabemos que o Ituano tem uma equipe muito qualificada e que será um duelo duro. Porém, estamos preparados para fazer uma boa partida, como estamos fazendo desde o início do ano”, afirmou o treinador.

E O GALO?

Vinícius Bergantin tem alguns problemas para escalar o Ituano. Bruno Lima acabou recebendo o cartão vermelho nos minutos finais do duelo frente ao Criciúma e terá que cumprir suspensão automática. Além dele, o lateral Pacheco, que deixou o campo lesionado, não está totalmente recuperado e a tendência é que não esteja em campo neste sábado. Isso sem contar Victor Rangel, que acertou com o Brasiliense.

Com tantos problemas, Bergantin terá que improvisar. Lateral-esquerdo, Verrone deverá ser usado na direita, posição que poderá ser ocupada também por Mário Sergio. Kaio Mendes deverá entrar no meio de campo. No ataque, Zé Vitor e Kadu Barone brigam pela posição ao lado de Fernandinho. O treinador optou pelo mistério.