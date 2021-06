Já ouviu falar em pitaya amarela? Conheça os benefícios da fruta

Você já deve ter visto aquela fruta rosinha, parecida com um kiwi, nas redes sociais. A pitaya é rica em fibras e tem funções antioxidantes, sendo excelente para quem procura um estilo de vida mais saudável. Além da rosa, versão mais conhecida da fruta, existe também a pitaya amarela, que é ainda mais saborosa.

Além do sabor, que lembra o kiwi, a pitaya amarela também possui diversos benefícios para a saúde. O site “Conquiste sua Vida” elencou cinco motivos para consumir a fruta. Confira:

Você sabia que a pitaya amarela é uma grande aliada para o sistema digestivo? Ela tem um alto teor de fibras alimentares, que garantem mais saciedade e contribuem para o bom funcionamento do aparato gastrointestinal. Além disso, a fruta fornece substâncias prebióticas, que aumentam as bactérias benéficas do intestino, auxiliando na digestão. A fruta é ótima para quem tem prisão de ventre.