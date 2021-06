Jacuipense-BA repatria dupla que estava no Vila Nova e Marcílio Dias

Brasileiro

Série C: Jacuipense-BA repatria dupla que estava no Vila Nova e no Marcílio Dias



São eles: atacante Thiaguinho e do zagueiro Cabral, velhos conhecidos da torcida grená.

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Riachão do Jacuipe, BA, 10 (AFI) – Uma derrota e um empate: este é o retrospecto do Jacuipense nas duas primeiras rodadas do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. De olho na primeira vitória, o time baiano oficializou a chegada de mais dois reforços para o restante da temporada de 2021. São eles: atacante Thiaguinho e do zagueiro Cabral, velhos conhecidos da torcida grená.

Thiaguinho é um dos novos reforços do Jacuipense

Aos 23 anos, Thiaguinho tem passagens pelas categorias de base de Vitória e Bahia, mas se profissionalizou no próprio Jacuipense, onde atuou nas temporadas 2018, 2019 e 2020. Neste meio tempo, também foi emprestado para ABC e Vila Nova, onde recentemente disputou o Campeonato Goiano.

Já Cabral, de 22 anos, também pertencia ao Jacuipense, mas nas duas últimas temporadas atuou por empréstimo no Avaí e no Marcílio Dias. Revelado pelo Sport, ele chegou ao Jacupa em 2018, onde disputou a Série D do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Agora, a diretoria trabalha para regularizar os dois jogadores a tempo da terceira rodada, onde neste sábado (12), o Jacuipense irá receber o Paysandu, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, às 19h.