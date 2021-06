Jair Ventura é eliminado pela 2ª vez na Copa do Brasil de 2021

Copa do Brasil

Jair Ventura é eliminado pela 2ª vez na Copa do Brasil 2021 e por rivais da Série D



Além de ter eliminado a Chapecoense, o “estagiário” já havia caído com o Sport

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 09 (AFI) – É melhor “Jair” se acostumando. A Chapecoense, aos poucos, percebe que errou feio no substituto de Mozart Santos. A proeza de Jair Ventura não foi só a humilhante derrota, por 3 a 0, para o ABC, mas a segunda eliminação na Copa do Brasil 2021.

Isso mesmo! O “estagiário” conseguiu cair duas vezes no mesmo torneio. E em ambas para clubes da Série D do Brasileirão. Detalhe: Jair Ventura foi eliminado com dois clubes da Série A.

Rotina de derrotas e eliminações. (Foto: Márcio Cunha / Chapecoense)

Nesta quarta-feira, a Chapecoense sofreu sua segunda derrota seguida sob o comando do ex-técnico de Botafogo, Santos, Corinthians e Sport. Na ida, a Chapecoense havia feito 3 a 1 e poderia perder por até um gol de diferença, mas com Jair Ventura, tudo pode acontecer.

Além de ter eliminado a Chape, Jair Ventura já tinha tirado o Sport da Copa BR e logo na primeira fase. Na oportunidade, os comandados do “estagiário” perderam por 3 a 2 para a Juazeirense. O Sport saiu de campo após queda de energia. Copeiro que só ele!