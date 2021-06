Brasileiro

Jair Ventura faz mudanças para tentar vencer a primeira na Chapecoense



O treinador não teve um bom início no comando da equipe catarinense

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 11 (AFI) – Ainda sem vencer no comando da Chapecoense, o técnico Jair Ventura ensaiou mudanças para se livrar da incômoda situação. O time catarinense caiu na Copa do Brasil diante do ABC e busca iniciar um novo ciclo a partir do duelo contra o Ceará, marcado para este domingo, às 20h30, na Arena Condá.

O treinador largou mão do 4-3-3 e colocou o time no 4-4-2. A defesa foi a mais alterada com as entradas de Ignácio e Felipe Santana. Eles ocuparão os lugares de Laércio e Derlan. No meio de campo, a troca foi por Guedes no lugar de Fabinho.

A boa notícia fica por conta do retorno do atacante Perotti, um dos destaques do time no estadual. O atleta está recuperado da Covid-19 e deverá ficar como opção no banco de reservas. Por outro lado, o volante Anderson Leite foi vetado pelo Departamento Médico.

Chape tenta encerrar sequência negativa. Foto: Márcio Cunha/ACF

“A Chapecoense é muito grande, representa muita coisa. Falei do meu desejo, imagina quantos outros profissionais tem o desejo de trabalhar aqui. É momento de trabalhar bastante. Não adianta vir dar desculpa ao torcedor. Precisamos trabalhar e dar a volta por cima”, falou Jair Ventura.

SITUAÇÃO!

A Chapecoense ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro. O time estreou com uma derrota, por 3 a 0, para cima do Red Bull Bragantino. Na rodada seguinte, voltou a levar três gols, desta vez, no revés por 3 a 1 frente ao Palmeiras.

CHAPECOENSE: Tiepo; Matheus Ribeiro, Ignácio e Felipe Santana e Busanello; Moisés Ribeiro, Guedes, Lima e Ravanelli; Fernandinho e Anselmo Ramon. Técnico: Jair Ventura.