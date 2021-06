João Vicente se declara para a amiga Fê Paes Leme: ‘A gente nasceu um pro outro’

Neste 4 de junho, dia em que Fê Paes Leme completa 38 anos, o ator João Vicente não poupou elogios ao falar da amiga nas redes sociais. No Instagram, ele publicou cinco fotos ao lado da atriz e escreveu um texto na legenda.

“Tem gente que chama de Fepa e Jovi, eu chamo de Bonnie e Clyde, parceiros no crime (nossa, começou cafona o texto)”, começou brincando o gato. “Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no WhatsApp e na ligação (mentira, ela reclama que eu não atendo) lá se vão sei lá quantos anos que a gente nasceu um pro outro, tanto nasceu que eu te batizei (sim, Fepa fui eu que inventei)”.

“Tudo tava errado no dia que considero que a gente começou a se amar, você com conjuntivite, uma casa noturna tocando sertanejo, cercados por gente que conhecia gente que matava gente, mas amor quando é amor gigante sobrevive às mais baixas temperaturas qual um vírus ou um protozoário (não sei se isso é verdade meu conhecimento do tema é muito próximo ao de Nise)”, prosseguiu na legenda.

“Nosso amor nasceu no pântano, mas amor espalhado feito o nosso faz deserto virar cachoeira e nosso amor é cachoeira: forte, primitivo, poderoso, enérgico, com algumas pedras no caminho, mas que a água desvia. Minha Fepinha, a primeira risada com ‘paradinha’ da história minha parceira de mundo. Te amo imenso”, disse João ao final.



