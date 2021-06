Jogador do 12 Horas-RS é preso por suspeita de participar de sequestro

Gaúcho

Jogador da 3ª divisão gaúcha é preso por suspeita de participação em sequestros



O atleta, que não teve seu nome divulgado, é suspeito no envolvimento de uma formação de quadrilha

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 09 (AFI) – Suspeito de participar de dois sequestros no Rio Grande do Sul, um jogador do clube 12 Horas, da terceira divisão do Campeonato Gaúcho, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta terça-feira (08), a caminho de um jogo do estadual.

PRESO



O jogador de 24 anos estava no ônibus que levava a equipe para Rio Grande, onde nesta quinta-feira, a partir das 15h irá enfrentar o time da casa no Estádio Arthur Lawsonm, pelo jogo de ida das quartas de final da competição estadual.

Foto: Divulgação / PRF

O atleta foi descoberto pela polícia após uma parada para fiscalização, onde checando as informações dos jogadores, os policiais descobriram que havia um mandato de prisão para o atleta, que foi levado pela PRF à delegacia.

“Para nós, foi uma surpresa. Fizemos duas consultas no sistema. Nos surpreendeu. Estávamos trabalhando uma operação na região em várias frentes. É um trabalho normal, independente do veículo, fizemos a abordagem. Um deles tinha um mandado de prisão em aberto. De imediato foi conduzido à delegacia de Policia Civil de Pelotas. Era um procedimento de rotina. Não teve resistência”, disse Fabiano Goia, chefe da delegacia da PRF de Pelotas.

SUSPEITO

O atleta, que não teve seu nome divulgado, é suspeito no envolvimento de uma formação de quadrilha, que orquestrou dois sequestros em Osório e Santo Antônio da Patrulha, entre 2019 e 2020. Após passar pela delegacia, o jogador foi levado à Penitenciária Estadual de Rio Grande.