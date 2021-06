Jogadores da seleção brasileira decidem disputar a Copa América

Após dias agitados nos bastidores da seleção brasileira e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogadores decidiram disputar a Copa América, que começa no próximo domingo (13). O Brasil estreia contra a Venezuela, no Mané Garrincha, em Brasília.

No entanto, de acordo com o Globoesporte.com, após o afastamento do presidente Rogério Caboclo – acusado de assédio moral e sexual contra uma funcionária da entidade -, os atletas decidiram jogar.

Ainda segundo a publicação, a decisão dos atletas deve ser comunicada junto com um manifesto, com críticas à organização do evento, em meio à pandemia do novo coronavírus. É provável que isso aconteça somente após a partida contra o Paraguai, nesta terça-feira (8), às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.