Jogadores da seleção se manifestam contra, mas vão jogar a Copa América; leia

Após mais uma semana com bastidores tensos, a seleção brasileira venceu o Paraguai por 2 a 0, na noite desta terça-feira, no Defensores del Chaco. Posteriormente, os jogadores publicaram um manifesto em suas redes sociais, liderados pelo capitão Casemiro. Na nota, se mostram contrários à realização da Copa América no Brasil e criticaram a Conmebol, mas dizem que não querem tornar discussão “política”.

“Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil”, diz trecho do manifesto, em tom que O GLOBO adiantou na última segunda-feira.

Os jogadores decidiram divulgar, em conjunto com a comissão técnica, um manifesto. O objetivo é deixar claro a insatisfação com os problemas da entidade na organização da Copa do América.

Os jogadores da Seleção estão insatisfeitos com a forma como o então presidente da CBF, Rogério Caboclo, conduziu o tema junto ao elenco, em nenhum momento tratou da possibilidade de transferência da Copa América para o Brasil.

Também causou mal-estar o fato de nenhum dirigente ter se pronunciado publicamente sobre a transferência da competição da Argentina para o Brasil.

Alguns jogadores do Brasil procuraram atletas de outros países para discutir um boicote à Copa América. Apesar dos problemas da competição, outros jogadores de seleções lembraram que existe compromisso em jogar.

Na entrevista pós-partida, Marquinhos, capitão da equipe, se esquivou ao falar sobre o assunto:

— Sabemos todos sobre o contexto da Copa América. Foi muito discutido internamente e externamente. Em momento algum os jogadores se negaram a vestir essa camisa. É o nosso sonho de criança. É o maior orgulho para a gente estar vestindo essa camisa. A partir de agora vamos ver o que será decidido. Sabemos que existe uma hierarquia e estamos cientes do nosso papel. Não negamos em vestir essa camisa — afirmou o zagueiro. Relembre os brasileiros que já foram artilheiros da Copa América

“Quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. E para os mais de 200 milhões de torcedores escrevemos essa carta para expor nossa opinião quanto a realização da Copa América.

Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil.

Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização.

É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição, acompanhamos o que é veiculado pela mídia mídia estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos, também, para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros.