Joinville vence o Aimoré e lidera Grupo 8 da Série D

Joinville-SC 1 x 0 Aimoré-RS – JEC vence a primeira e avança na ponta da tabela



Time catarinense bateu o Aimoré por 1 a 0 neste sábado e lidera o Grupo 8 da Série D

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Joinvile, SC, 12 (AFI) – O Joinville fez a lição de casa e conquistou sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena Joinville-SC, o time da casa vence o Aimoré-RS por 1 a 0, neste sábado.

O gol da vitória foi marcado por Yann Rolim que colocou o Joinvile na liderança do Grupo 8, com quatro pontos somados. Na estreia, o JEC empatou com o Cascavel em 3 a 3.

O Aimoré, que vinha de vitória, conheceu sua primeira derrota na competição. A equipe gaúcha segue com três pontos na chave.

REGULAMENTO

A Série D tem oito grupos com oito equipes em cada. Os times vão jogar 14 rodadas nesta primeira fase e, ao fim desta maratona, os quatro melhores classificados avançam para a segunda fase, que já é eliminatória.

São três etapas de mata-mata para chegar à semifinal. Os quatro semifinalistas sobem para a Série C de 2022.

O JOGO

O Joinville iniciou a partida pressionando o Aimoré, mas quem chegou com perigo pela primeira vez foi o time gaúcho. Logo aos sete minutos, após escanteio pela direita, o zagueiro Renato apareceu sozinho e cabeceou para fora.

O Aimoré quase abriu o marcador aos 12. O goleiro Rafael Pascoal bobeou na frente de Neto Baiano e na sobraAdriano Klein chutou para fora.

O Joinville respondeu aos 16. Em bela jogada de Chrystian, o camisa 10 bateu cruzado, mas Paulo Victor não conseguiu alcançar a bola.

O time catarinense encontrava dificuldade em passar pelo bom sistema de marcação do Aimoré. Quando conseguiu, parou no goleiro adversário. Aos 40, Paulo Victor recebeu em velocidade, ficou cara a cara com o goleiro, mas Pablo salvou o Aimoré.

ETAPA FINAL

O Joinville embora tinha mais posse de bola, não conseguia chegar com perigo ao gol do Aimoré na etapa final. O time catarinense buscava jogada pelas laterais, mas levava pouco perigo ao goleiro Pablo.

Quando conseguiu ter tranquilidade e chegar com objetividade, fez o gol. Aos 35, Paulo Victor fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Yann Rolim, sozinho, ter o trabalho apenas de tocar para o gol. Em vantagem no placar, o time catarinense segurou o resultado até o final do jogo e conquistou a primeira vitória na Série D.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela terceira rodada, o Joinville recebe o Juventus-SC, às 15h, no sábado, na Arena Joinville. O Aimo´re joga no domingo também em casa diante do Esportivo, às 16h.