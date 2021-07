Jojo Todynho abre o jogo sobre preferências sexuais: ‘Tem que saber fazer’

Sempre sincera com seus seguidores, Jojo Todynho fala sobre todos os assuntos nas redes sociais, inclusive os mais íntimos. Recentemente, a apresentadora do Multishow abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionada sobre suas preferências sexuais quando se refere ao tamanho do órgão sexual masculino.

A campeã de A Fazenda, então, foi sincera e respondeu: “Depende. Tem que saber fazer, filho. Tem gente que tem brinquedão e não sabe fazer p**** nenhuma. Aí, o que é médio se esforça e dá aula”. E finalizou: “Depende, tem que ser couro com coça”.