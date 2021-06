Juliette fala sobre cantar com Gilberto Gil: ‘Nó na garganta’

Desde de que saiu da casa do Big Brother Brasil 21, como campeã e com uma das maiores votações da história do reality, a vida de Juliette Freire mudou completamente.

Entre uma das coisas que ela “nunca imaginou que viveria” é cantar com ninguém menos do que Gilberto Gil. O cantor fará uma live no Globoplay, no dia 13 de junho, e terá a participação da paraibana.

Os dois já começaram a ensaiar e, em entrevista ao ‘Encontro’ com Fátima Bernardes, ela falou do que sentiu ao cantar com um dos maiores nomes da música brasileira.

“Eu sempre cantei na minha vida, mas nunca imaginei que viveria isso. Nos ensaios senti um nó na garganta, tive que me segurar tamanha a emoção. Quero ver ao vivo… não sei se vou conseguir cantar sem chorar. Um dos momentos mais lindos da minha vida foi cantar com Gilberto Gil, tive medo, mas a voz dele me deu mais certeza. Quero viver mais momentos como esse”, contou ela.

Juliette ainda reiterou o seu amor pela música: “Música para mim é prazer, é como traduzo os meus sentimentos. Respeito muito os cantores, a profissão, tem que ter estudo e dedicação, além do talento.”