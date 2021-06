Juliette não segue três participantes após fim do reality show; descubra quem são

A campeã do ‘BBB 21’ Juliette Freire, se tornou a ex- participante do reality show mais seguida no Instagram, acumulando mais de 30 milhões de fãs nas redes sociais. Porém, parece que a advogada tem levado algumas mágoas do programa para sua vida pessoal, já que não segue alguns ex-brothers.

De acordo com o Uol, alguns fãs da paraibana notaram que mesmo passado um mês após o fim do reality show, três ex-BBBs ficaram de fora da lista de seguidos pela nova milionária. Entre eles está o humorista Nego Di.

Tanto ele quanto ela não fizeram questão de manter contato fora do jogo e não se seguem na redes sociais. Os outros dois que completam a lista da maquiadora são Karol Conká e Projota.