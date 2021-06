Juliette vai ficar duas semanas reclusa com a família na Paraíba

Juliette vem seguindo uma agenda frenética de compromissos antes de viajar finalmente para Paraíba, sua terra natal. A campeã do “BBB 21” vai deixar campanhas e conteúdos prontos para poder passar duas semanas reclusa com a família em Campina Grande, sua cidade natal. A maquiadora continuará interagindo com seus milhões seguidores, compartilhando fotos e vídeos, mas sua agenda estará trancada para outros compromissos. Nada de aparições públicas ou atendimento à imprensa. A ideia é descansar e matar a saudade dos familiares, que passarão, assim como ela, por testes da Covid-19.