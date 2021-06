Juliette vai participar da live de São de João de Wesley Safadão

Juliette Freire anunciou através das redes sociais que participará no dia 19 de junho da próxima live de Wesley Safadão. Em ritmo de São João, a produção será transmitida para todo Brasil de Campina Grande, Paraíba, cidade natal da vencedora do BBB 2021.

Na mensagem direcionada aos fãs, a nova milionária destacou suas expectativas para a festa virtual: “Minha gente, vocês já sabem que o mês de junho é o meu xodó e eu como boa paraibana espero o ano inteiro para que chegue essa época linda. Dessa vez infelizmente vai ser diferente, não vamos estar juntinhos… Mas vai ter forró do mesmo jeito, cada um na sua casa. Afasta o sofá, faz uma comida de milho e curte o São João”, convidou a ex-sister.

A advogada ainda confidenciou que o convite foi feito pelo próprio sertanejo, de quem se disse fã de longas datas. “O tal do Wesley Safadão. Eu vou voltar para minha terra em grande estilo, com coração cheio de gratidão e amor, e com muita vontade de fazer uma festa bem linda pra vocês assistirem de casa”, garantiu.

Em seguida, a global ainda contou que Alceu Valença estará ao seu lado no encontro musical, que será transmitido a partir das 20h, no canal do Youtube de Safadão.