Junior Rocha comemora vitória sobre o Mirassol e os 100% do Ypiranga

Brasileiro

Série C: Técnico do Ypiranga comemora vitória sobre o Mirassol e os 100%



Com a vitória, o time do técnico Júnior Rocha mantém os 100% de aproveitamento na Série C

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Erechim, RS, 07 (AFI) – O Campeonato Brasileiro da Série C, que terá a segunda rodada complementada nesta segunda-feira (07), com o jogo entre Paysandu-PA e Botafogo-PB válido pelo Grupo A, no sábado teve como destaque o Ypiranga-RS do técnico Júnior Rocha, que venceu o Mirassol, atual campeão da Série D, por 2 a 1 e se manteve com 100% de aproveitamento.

100%

Foto: Divulgação

Em jogo válido pelo Grupo B da Série C, o Ypiranga foi até a cidade de Mirassol para enfrentar os donos da casa, que faziam sua estreia na competição e logo aos dois minutos de jogo o volante Michael soltou uma bomba de fora da área, que desviou em Diogo Sodré e enganou o goleiro fazendo 1 a 0.

No final do primeiro tempo, aos 46 minutos, após cruzamento na área, Quirino escorou para gol, fazendo 2 a 0 para o Canarinho.

Já no segundo tempo, o Mirassol perdendo por 2 a 0 em casa saiu para jogo e foi só pressão, mas o goleiro do Ypiranga foi o destaque com pelo menos três grandes defesas, até que aos 35 minutos os donos da casa diminuiram o placar com Neto Moura, em cobrança de falta, que fez o único gol do Leão. Com a vitória, o time do técnico Júnior Rocha mantém 100% de aproveitamento.

“Havíamos realizado um bom jogo na estreia e diante do Mirassol sabíamos que iríamos enfrentar uma grande equipe, que vem de duas conquistas, mas conseguimos marcar logo no início e fizemos os dois gols no primeiro tempo e sabíamos que eles viriam na pressão, mas soubemos conduzir bem o jogo e conquistamos mais uma vitória muito importante para nossas pretensões na competição”, disse o técnico Júnior Rocha.

CENÁRIO

Com duas vitórias, quatro gols e apenas um sofrido na Série C, o Ypiranga terá mais uma difícil batalha, novamente fora de casa, diante do Criciúma, que vem de uma vitória e na última rodada conquistou empate fora de casa diante do São José-RS. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (13), às 11h, no Estádio Heriberto Hulse, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo B.