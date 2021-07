Juventude deve acertar com volante do Cruzeiro com passagem pela Ponte Preta

Caxias do Sul, RS, 30 (AFI) – O Juventude encaminhou nesta quarta-feira, a contratação do volante Jadson, do Cruzeiro. O volante sequer foi relacionado pela Raposa para o jogo contra o Guarani, nesta quarta-feira, no Mineirão, pela Série B.

O clube gaúcho apenas aguarda o acerto entre o jogador e o Cruzeiro.

APENAS DETALHES

Jadson precisa acertar sua saída do Cruzeiro, pois ainda tem valores pendentes com o clube. Assim que isso for solucionado, ele viaja para Caxias do Sul e assinará seu contrato.

CHEGA POR EMPRÉSTIMO

Jadson deve chegar com o contrato de empréstimo, mas há uma chance de o clube ficar com o atleta, já que o vínculo dele com a Raposa termina ao final deste ano.

ESTAVA ENCOSTADO

O Juventude vê Jadson como reforço para o meio-campo, tendo em vista a saída de João Paulo, que negocia com o Goiás. A liberação do volante do Cruzeiro também passa pelo aval do técnico Mozart, que utilizou o atleta apenas uma vez desde que chegou ao clube. Foi no jogo contra o Operário, quando apenas entrou no segundo tempo.

TRAJETÓRIA

Jadson foi formado pelas categorias de base do Flamengo, mas estreou pelo time principal do Botafogo. O volante de 27 anos já atuou por Udinese (Itália), Athletico-PR, Santa Cruz, Ponte Preta e Fluminense, antes de chegar ao Cruzeiro em 2019.