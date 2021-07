Juventude x Grêmio – Ju fará mais uma vítima em casa?

Caxias do Sul, RS, 29 (AFI) – Embalado após superar o Flamengo por 1 a 0, o Juventude tem outro ‘teste de fogo’ pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30, faz um duelo estadual com o Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Já o Tricolor Gaúcho ainda não venceu e quer iniciar sua reação.

Com nove pontos, o Juventude está em 14º lugar, com cinco pontos de vantagem para o São Paulo, que abre a zona de rebaixamento. Com a vitória diante do Flamengo, o Juventude está há três jogos sem perder.

O Grêmio já se acostumou a começar mal o Campeonato Brasileiro e em 2021 não está sendo diferente. Ainda sem vencer, tem apenas dois pontos, na 20ª e última colocação. Foram três derrotas seguidas e depois dois empates.

JUVENTUDE

Sem desfalques e com pouco tempo para treinar, Marquinhos Santos deve repetir a escalação que superou o Flamengo. O atacante Matheus Peixoto, um dos artilheiros da competição com quatro gols, está pendurado, mas confirmado para o duelo.

O técnico Marquinhos Santos destacou a importância do jogo para o principal objetivo do clube na temporada: a permanência na elite. “É uma partida que pode nos deixar em uma boa situação. Uma vitória em casa vai distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, que é o nosso principal objetivo“.

GRÊMIO

O técnico Tiago Nunes terá ao menos um desfalque para o jogo. Thiago Santos sofreu a lesão na última rodada, diante do Fortaleza e pode ficar fora por até seis semanas. Com isso, Darlan deve ganhar chance no meio-campo. O goleiro Brenno, recuperado de covid-19, ainda não foi relacionado.

Outro desfalque importante é na zaga, pois Kannemann está suspenso. Geromel e Paulo Miranda iniciarão como titulares. Novidade na lista fica por conta do retorno de Cortez, que não vinha sendo relacionado.