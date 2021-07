Karina Bacchi fica em dúvida se realmente foi vacinada contra Covid-19 e questiona

Karina Bacchi recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (29) e o momento foi compartilhado pela a apresentadora nas redes sociais. Porém, horas depois, a loira ficou em dúvida se realmente havia sido imunizada, após alerta de alguns seguidores.

“Vacinada ou não? Hoje fui tomar a primeira dose da vacina e registrei o momento nos stories . Recebi muitas mensagens de alerta que talvez o líquido não tenha sido injetado. Eu senti dor no momento mas confesso que, sem óculos, não verifiquei com nitidez a quantidade exata do líquido. O que você acha? Qual sua opinião?”, questionou.

Veja: