Kauã Cristian, do Vasco, ressalta valor do Brasileiro e da Copa Rio

Brasileiro

Promessa do Vasco ressalta importância do Brasileiro e da Copa Rio Sub-17



Na Copa Rio, o Vasco da Gama tem seis pontos e ocupa a segunda colocação por conta dos critérios de desempate

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 03 (AFI) – A categoria Sub-17 do Vasco da Gama vem tendo uma boa sequência de partidas entre o Campeonato Brasileiro e a Copa Rio, onde tem 100% de aproveitamento. O volante Kauã Cristian destaca que o Gigante da Colina vem numa crescente e afirma que o foco é igual nas duas competições.

Foto: Emerson Pereira

“O time vem evoluindo bastante desde a estreia no Campeonato Brasileiro. A gente treina com muita dedicação para fazer boas partidas nas duas competições e, na minha visão, estamos conseguindo. Teremos um jogo importante contra o Internacional na segunda-feira, mas antes vamos jogar pela Copa Rio com a mesma seriedade de todos os outros jogos” afirma Kauã Cristian, que completa:

“A gente vem trabalhando muito e os dois campeonatos são de suma importância. Independentemente se é Brasileiro ou Copa Rio, vamos sempre entrar para vencer. Sempre buscamos bons resultados e títulos. Entramos em campo para dar o nosso melhor”, ressalta.

INVICTOS



Na Copa Rio, o Vasco da Gama tem seis pontos e ocupa a segunda colocação por conta dos critérios de desempate. Para chegar ao topo da tabela de maneira isolada, a equipe de São Januário terá que vencer a Portuguesa. Sempre buscando evoluir, Kauã Cristian mostra confiança para a partida:

“Assim como foi no Brasileiro, a gente vem crescendo também na Copa Rio. Nos comportamos bem na estreia contra o Boavista, mas fomos melhores ainda na vitória em cima do Volta Redonda (3 a 0). Acredito que sempre podemos melhorar em campo. Vamos enfrentar a Portuguesa para vencer e assumir a liderança”, diz o volante.

PRÓXIMO DESAFIO

O duelo entre Vasco da Gama e Lusa ocorre às 11h deste sábado, no CT do Artsul, em Nova Iguaçu. Já pelo Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, 7, o Cruzmaltino encara o Internacional, às 17h30, em local a ser definido pela CBF.