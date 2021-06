Kauã Lucas vê o Vasco no caminho certo no Campeonato Brasileiro Sub-17

Brasileiro

Lateral vê Vasco no caminho certo no Campeonato Brasileiro Sub-17 após vencer o Inter



De olho no G4, o Cruzmaltino volta as suas atenções para o Sport Recife, neste sábado (12)

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 10 (AFI) – Um ponto separa o Vasco da Gama da zona de classificação às quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Na última segunda-feira (07), o Cruzmaltino foi ao Rio Grande do Sul e venceu o Internacional pela quinta rodada, chegando aos oito pontos e agora ocupa a quinta colocação no Grupo B.

BOA FASE

Foto: Emerson Pereira

O lateral-esquerdo Kauã Lucas falou sobre o momento vivido pela equipe, frisando que ainda é preciso buscar mais na competição nacional.

“Estamos tendo uma sequência de jogos bem positiva, mas queremos sempre mais. Vamos tentar entrar no G4 novamente e conseguir o quanto antes a classificação. Acho que estamos no caminho certo, evoluindo a cada partida e jogando bem. Isso é importante porque dá mais confiança para o grupo”, disse o lateral.

“A gente entra em todos os jogos pensando em vencer. Obviamente, nem sempre sai tudo como planejamos, até porque existem atletas qualificados também no outro lado. Precisamos fazer valer o nosso mando de campo para seguir na crescente no campeonato”, completou.

CENÁRIO

Apesar dos últimos bons resultados, o Vasco da Gama ainda não venceu jogando em casa. Kauã Lucas destaca a importância de uma vitória sobre o Sport-PE para a equipe seguir na cola dos líderes.

“Esperamos fazer uma grande partida contra o Sport. Será um jogo muito importante para a gente, já que a classificação está bastante embolada, com a diferença de pontos bem pequena de um clube para o outro. Vamos entrar em campo pensando na vitória, buscando jogar bem, com empenho, determinação e foco”, projetou Kauã Lucas.

O jogo entre Vasco da Gama e Sport ocorre no sábado, 12, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, o Nivaldão, em Nova Iguaçu.