Kayky Brito anuncia que será pai, revela sexo do bebê e pede ajuda: ‘Sugestão de nome?’

Nesta terça-feira (29), Kayky Brito surpreendeu os fãs ao anunciar que será papai. A revelação foi feita através de uma postagem no Instagram, onde o ator aparece ao lado da namorada, Tamara Dalcanale.

“Uma breve história da minha vida… (Vou ser pai). Resumindo – não é preciso de muito esforço para o coração sair para fora do peito seguindo no rumo e com o prumo, dependendo do vento vamos conforme o tempo… rumo ao destino onde nas margens da segurança sonhar é a coragem e a fé alimenta essa tal margem (e com a oração que nos faz crer)”, afirmou ele.



Em seguida, o artista informou que o casal está esperando um menino. “Certamente nossa vida é guiada pela força da energia e de paz; e nas estações da vida somos o que vivemos… Amadurecendo e aprendendo… por tudo o que vejo e o que vivi agradeço e obrigado a vocês por me permitirem. (Vou ser pai). É menino. Sugestão de nome? Te amo”, finalizou.

Nos comentários, fãs e amigos os parabenizaram pela novidade. “Ahhhhh parabéns!!! Que emoção, ainda mais amor, saúde e felicidades família”, desejou uma fã. “Que boa notícia. Que venha com muita saúde”, complementou outra.

Veja: