Brasileiro

Série C: Lateral ex-Ponte se despede do Ituano: ’18 meses de muito orgulho’



Breno Lopes fez questão de se despedir do torcedor do Galo e afirmou que irá definir seu futuro nos próximos dias

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Itu, SP, 02 (AFI) – Foram 18 meses no Ituano. Logo após terminar seu vínculo com o Cruzeiro, Breno Lopes iniciou ainda em 2020 sua trajetória no Galo de Itu. Depois de dois Campeonatos Paulistas e uma Série C, chegou ao fim o ciclo do lateral-esquerdo. Com respeito e deixando a porta aberta, o atleta faz questão de enaltecer o profissionalismo do clube. E também exalta o período vivido no Ituano.

“Primeiro de tudo honrado por poder ter defendido o Ituano, um grande clube, de conquistas. O Ituano tem profissionais muito competentes, sérios, estrutura muito boa. Infelizmente essa passagem de 18 meses de muito orgulho acaba aqui. Conversamos e com muito respeito preferimos seguir caminhos opostos”, afirmou o lateral, com passagens também por Ponte Preta, Atlético Goianiense e Red Bull Brasil.

E O FUTURO?

Agora, Breno Lopes aguarda os próximos dias para definir seu novo clube.

“Como eu disse, a passagem pelo Ituano foi muito boa, muito legal. Jogamos competições grandes e honramos a camisa do Ituano. Agora nesses dias estou mais focado na minha família. Sei que algumas conversas estão acontecendo. Em breve vou sentar com meus empresários para bater o martelo e definir o novo clube”, finalizou o jogador, que fez 40 compromissos com a camisa do Ituano.