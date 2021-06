Léo Condé comemora início do Novorizontino na Série C do Brasileiro

Brasileiro

Série C: Treinador do Novorizontino comemora início com 100%



O Tigre lidera o Grupo B com as vitórias sobre Figueirense e Ituano

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 08 (AFI) – O começo do Novorizontino no Campeonato Brasileiro da Série C deixou o técnico Léo Condé animado. Nas duas primeiras rodadas, o Tigre venceu Figueirense (1 a 0) e Ituano (4 a 1).

“Iniciar com dois jogos e dois resultados positivos é importante por se tratar de um campeonato de regularidade”, comentou o treinador.

Léo Condé destacou o bom início do Novorizontino na Série C (Foto: Divulgação/Novorizontino)

Em busca dos 100% de aproveitamento, o Novorizontino segue trabalhando firme para o jogo do próximo sábado, contra o Oeste, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela terceira rodada da Série C.

Além do Novorizontino, Ypiranga-RS e Botafogo-SP somaram seis pontos nas duas primeiras rodadas, mas o Tigre é o líder do Grupo B porque leva a melhor no saldo de gols (4 contra 3 e 2, respectivamente).