Lewandowski fala estar ‘de cabeça aberta’ e pode sair do Bayern

Lewandowski fala estar ‘de cabeça aberta’ e não garante permanência no Bayern



Atual melhor jogador do mundo, o atacante polonês está no Bayern de Munique desde a temporada 2014/15

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – Atual melhor jogador do mundo, o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, não cravou sua permanência no clube alemão para a próxima temporada, mesmo após ter tido um ano com quebra de recordes. Diversos clubes europeus demonstraram interesse no atleta.

Com 32 anos, Lewandowski teve mais uma temporada inesquecível com a camisa do Bayern de Munique. Além de ter superado o recorde de Gerd Müller, ao marcar 41 gols em 29 jogos no Campeonato Alemão, o jogador anotou no total 48 gols em 40 jogos na temporada.

O astro do Bayern revelou que tem a vontade de ter novas experiências, mas revelou seu amor por Munique.

“Estou sempre curioso para aprender um novo idioma, uma nova cultura. Mas se for no futebol ou depois da minha carreira, eu nem sei. Ainda estou de cabeça aberta. Sinto-me muito bem no Bayern, a cidade é magnífica, é um ótimo clube”, afirmou Lewa.

Segundo maior artilheiros da história do Bayern de Munique com 329 gols marcados, atrás apenas de Gerd Müller, que anotou 580 tentos pelo clube bávaro, Lewandowski é alvo de alguns gigantes europeus nesta janela de transferências como Chelsea, Barcelona e PSG.